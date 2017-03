Haigerloch Liederabend zusammen mit anderen Chören

Kassierer Helmut Sell berichtete danach von einem Minus in der Kasse, die Kassenprüfer Martin Walter und Franz Sommer bestätigten ihm eine korrekte Buchführung. Bei den Neuwahlen stellte sich der bisherige Vorsitzende Roland Trojan für weitere zwei Jahre zur Wiederwahl, ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt wurden Kassierer Helmut Sell und Schriftführer Heinz E. Hennige. Was dem Verein aber weiter fehlt ist ein stellvertretender Vorsitzender, auch am Donnerstag gelang es nicht, dieses Amt zu besetzen.

Dieses Jahr steht auf dem Programm dem Sängerbund erneut ein Auftritt im Rosengarten, außerdem will man im Herbst zu einem Liederabend einladen. Eine Maiwanderung und einen Tagesausflug soll es ebenfalls geben.