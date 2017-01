Deshalb lädt die Band am Freitag, 13. Januar, ab 19 Uhr zu einen neuen Worship-Abend in die Abendmahlskircheein. Es soll eine Stunde werden, in der man gemeinsam miteinander singt, die ganz spezielle Stimmung auf sich wirken lässt und im Anschluss bei Tee im und Gebäck im Gemeindehaus miteinander ins Gespräch kommt und sich kennenlernt.

Weiter geplante Termine für Kraftquelle-Gottesdienste sind am Freitag, 7. April, und am Freitag, 30. Juni, jeweils ab 19 Uhr in der Abendmahlskirche. Zudem gestaltet "Kraftquelle" am Ostermontag, 17. April, den Gottesdienst zur Osternacht. Ab etwa 5.30 Uhr wird ein Osterfeuer entzündet und um 6 Uhr beginnt die Osternacht.