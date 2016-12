Haigerloch "Lichtel" und "Flasen" voll im Trend

Haigerloch. Beide Gruppen besuchen das Neigungsfach Wirtschaft in der Kursstufe des Gymnasiums und beide Gruppen nahmen am Projekt "JUNIOR" teil. Junior steht als Abkürzung für "Junge Unternehmer initiieren – organisieren – realisieren".

Ins Leben gerufen wurde das Projekt 1994 vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln mit dem Ziel, Schülern und Schülerinnen das Thema Wirtschaft näherzubringen. Ihnen wird im Rahmen von Junior die Möglichkeit gegeben, Wirtschaftsthemen wie Produktentwicklung, Buchführung und Marketing im Praxisvollzug zu erfahren.

Und die beiden Gruppen hatten witzige Geschäftsideen. Getreu dem Slogan "Bring Lichtel in dein Leben " kam eine Gruppe mit 13 Schülern und Schülerinnen auf die Idee, einzigartige Kerzen – so genannte "Lichtel" – herzustellen. Diese gibt es in den verschiedensten Formen und Farben und können nach individuellen Wünschen gestaltet werden – somit heben sich von der Masse ab. In den letzten Wochen hat die Gruppe eifrig Kerzen produziert, von denen keine der anderen gleicht.