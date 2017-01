Haigerloch Laibedal-Hexen erwachen aus dem Schlaf

Start in die fünfte Jahreszeit ist mit der dritten Hexentaufe und dem Maskenabstauben am morgigen Donnerstag, 5. Januar, ab 18.33 Uhr beim Rathaus. Dabei werden die Hexen mit ihrem Wandersmann voraus und ihrem Bollerwagen vom Dorfplatz zum Rathaus marschieren und dort die Taufe der neuen Hexen vornehmen, bei der diese mit Hexenwasser übergossen werden und den ominösen Hexentrunk trinken müssen. Im Vereinsraum wird danach die Fasnetseröffnung gefeiert.

Bereits am Samstag, 7. Januar, geht zu ersten von vielen Auswärtsauftritten, darunter auch am Samstag, 21. Januar, der Hexenball in Hart. Erstmals werden die Laibedal-Hexen auch bei einem großen Narrentreffen in Haigerloch mit von der Partie sein. Und zwar wenn die Narrenzunft Haigerloch vom 3. bis 5. Februar ihren 111. Geburtstag feiert. Die Laibedal-Hexen machen beim Brauchtumsabend am Samstag und beim Umzug am Sonntag mit. Am Samstag, 11. Februar, führt man den Laibetal-Hexentanz beim Fasnetseröffnungsball des Narrenvereins Owingen auf.

Aber auch in Bad Imnau sind die Laibedal-Hexen drei Mal bei der Fasnet aktiv: Am Freitag, 24. Februar, beteiligt sich der Verein am Nachtumzug zum 55-jährigen Bestehen des Bad Imnauer Narrenvereins, am Fasnetssamstag nimmt er am Brauchtumsabend der Wasserköpfe ab 19.33 Uhr teil und am Fasnetsmontag, 27. Februar, ab 11 Uhr beim zweiten Emnauer Omzigle durch Wasserkopfhausen. Mit der Teilnahme am Umzug am Fasnetsdienstag, 28. Februar, in Owingen klingt die Fasnet der Laibedal-Hexen aus. Im Jahre 2018 planen sie den ersten Imnauer Hexaball in der Mehrzweckhalle.