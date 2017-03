Was den Haushalt 2017 betrifft, so ist darin als neue Maßnahme für Weildorf die Sanierung des Flachdachs auf dem Kindergarten-Anbau verankert (30 000 Euro). Das Dach, so Gauss, sei so undicht, dass man sich mit Planen behelfen müsse. Dazu kommen der Kauf eines Feuerwehrautos und ein Gebäudeabbruch im Schlattäckerweg. Gauss wies auch darauf hin, dass im Sommer ein Fahrt ins bayerische Weildorf geplant sei, wo der Trachtenverein Tiefenthaler sein 70-jähriges Bestehen feiere.