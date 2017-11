Haigerloch Kanal im Unterdorf ein kritischer Punkt

Haigerloch-Bittelbronn. Mit drei Baugesuchen beschäftigte sich der Ortschaftsrat Bittelbronn bei seiner Sitzung am Montag. Während der Bau einer Doppelgarage mit Satteldach in der Schwarzwaldstraße und der Neubau eines Wohnhauses mit Doppelgarage in den Felbenäckern problemlos durchgewunken wurden, gab es beim Baugesuch eines Hauses an der Imnauer Straße etwas mehr Diskussionsbedarf.