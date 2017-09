Haigerloch Jetzt rücken die Brandexperten an

Nach wie vor, so beantwortet die Polizeidirektion Tuttlingen eine Anfrage unserer Zeitung am gestrigen Mittwoch, sei die Brandursache unklar und die Brandermitt­lungen dauern an. Ein Brandsachverständiger wird hinzugezogen. Er soll den Brandort gemeinsam mit Kriminaltechnikern noch in dieser Woche begehen, so die Polizei weiter.

Bis dahin bleibt der Brandort beschlagnahmt und darf deswegen nicht betreten werden. Er soll für den Sachverständigen "im Original" erhalten bleiben.

Wie berichtet, breitete sich das Feuer in der Nacht zum Dienstag im Küchenbereich der denkmalgeschützten kleinen Gaststätte aus und glomm am Dienstagnachmittag nach bereits abgeschlossenen Löscharbeiten nochmals auf. Dabei entstand Sachschaden, der laut Polizei in die Hunderttausende gehen dürfte.