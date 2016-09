Haigerloch Jetzt kann gebaut werden

Zufrieden ist der Ortsvorsteher auch mit dem Beschluss des Gemeinderates, den Kauf eines neuen Tragkraftspritzenfahrzeuges (TSF-W) für die Feuerwehr Weildorf vorzeitig auszuschreiben. Man könne in die Beschaffung gehen, so Gauss, weil es von den Abmessungen her in die bisherige Feuerwehrgarage im Rathaus passe. Er rechnet damit, dass das Fahrzeug Mitte/Ende 2017 nach Weildorf ausgeliefert wird.

In Weildorf auch ein Thema ist die Reduzierung der Öffnungszeiten in der örtlichen Verwaltung wegen personeller Engpässe im Haigerlocher Rathaus. Derzeit ist das Rathaus in Weildorf nur mittwochs von 14 bis 18 Uhr geöffnet, an Gauss’ Sprechstundenzeit (immer mittwochs) bleibt dagegen unverändert.

Der Ortschaftsrat hofft, dass diese Veränderung wegen Elternzeit-, Krankheitsfällen und Personalweggangs in Haigerloch nur eine vorübergehende Angelegenheit sind. Auch Markus Gauss ist zuversichtlich, dass die alten Sprechzeiten wieder zurück kommen, da ein Teil der Stellen in der Kernverwaltung bereits besetzt respektive ausgeschrieben seien.

Gauss gab weiter bekannt, dass die Baumaßnahme zur Verlegung einer bisher überirdisch geführten 20-kV-Leitung vom Asternweg Richtung Steinbruch unter die Erde abgeschlossen sei. Außerdem prüfe der TÜV Süd am Samstag, 29. Oktober, von 11 bis 12 Uhr am Hagestall Zugmaschinen.