Haigerloch Jedes Fest muss einmal enden

Haigerloch. Der Umzug am Sonntag war kaum vorüber, da fuhr auch schon der "Besenwagen" durchs Städtle und reinigte die Straßen von dem, was bei Narrentreffen eben dort so hinfällt: Konfetti, Stroh, Bonbons. Gestern morgen beseitigte der städtische Bauhof dann die letzten Hinterlassenschaften, die beim großen Narrensprung am Sonntag mit 4000 Hästrägern und Fasnetsmusikern angefallen waren.

Mitglieder der Haigerlocher Narrenzunft bauten derweil das große Barzelt auf dem Freibadparkplatz ab und räumten die Küche in der Witthauhalle auf. Die Witthauhalle selbst wurde noch am Sonntagabend leer geräumt, damit sie am Montag wieder für sportliche Aktivitäten der Schulen und Vereine zu Verfügung stehen konnte.

Mitten unter den Helfern Zunftmeister Hartwig Eger, dessen Stimme vom vielen Reden und Moderieren ziemlich kratzig war. Über Wochen und Monate hatte er sich mit nichts anderem als der Festorganisation beschäftigt. Sein erstes Fazit nach drei tollen Festtagen fiel überwiegend positiv aus. Sicher war vielleicht nicht immer alles so perfekt, wie sich die Narrenzunft das selbst dachten, aber das ist für eine Veranstaltung in diesen Dimensionen normal. Von allen Seiten, so Eger, habe es viel Lob gegeben.