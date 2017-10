Haigerloch In Hart wird für gute Laune gesorgt

Es findet am Samstag, 14. Oktober, und Sonntag, 15. Oktober, im beheizten Zelt auf dem Festplatz statt. Los geht es am Samstag um 17 Uhr mit einem Schaumosten des Obst- und Gartenbauvereins Hart.

Dabei wird der Verein das zuvor gesammelte Obst in so genannte "Bags in Boxes" abfüllen und zum Verkauf anbieten. Der Erlös aus dieser Aktion kommt dem Förderverein zu Gute.

Ab 18 Uhr gibt es im Zelt dann ein Handwerkervesper und um 19.30 Uhr ist Fassanstich, bei dem auch das erste Spiel einer Gaudi-Olympiade steigt. Geplant ist, in den Pausen der Polkafreunde Bisingen immer wieder kurze Spiele mit den teilnehmenden Mannschaften zu absolvieren. Die Polkafreunde werden übrigens ab 20 Uhr die Festgäste unterhalten.