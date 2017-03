Haigerloch Ideen für Ostern und den Weißen Sonntag

Die Ausstellung richtet sich speziell an Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren sowie an alle Erstkommunion-Kinder. Angeboten werden über 100 aktuelle Bücher zu Ostern. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, alle Gotteslob-Ausgaben mit passenden Hüllen in verschiedenen Ausführungen sowie Geschenkartikel wie Kerzen, Kreuze, Anhänger, Rosenkränze, Gebetswürfel zur diesjährigen Erstkommunion zu bestellen. Jeder Besucher erhält außerdem einen kostenlosen Buchkatalog in Farbe mit vielen weiteren Vorschlägen und Geschenkideen zum Fest. Jede Buchbestellung fördert den Bestandsausbau der Bücherei.

Gleichzeitig mit der Buchausstellung lädt das Kinderkirchteam aus Stetten alle Kindergarten-, Grundschul- und Kommunionkinder zur Kinderkirche im Pfarrheim ein. Diese beginnt um 10 Uhr. Thema wird das "Vater unser" sein, hierzu wird ein Kamishibai-Theater gezeigt. Im Anschluss an den Gottesdienst kann man in die Ausstellung der Owinger Bücherei reinschauen.