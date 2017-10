Haigerloch Hoch zu Ross über Stock und Stein

Haigerloch. Rund 30 Reiter aus Nah und Fern nahmen an der Jagd teil und trafen sich kurz nach der Mittagszeit beim Hagestall. Nach dem Servieren des obligatorischen Bügeltrunks – ein Glas Sekt – begrüßte Rainer Roth von den Reiterfreunden Haigerloch die reitenden Gäste und zahlreiche Beobachter des Jagdgeschehens.

Im Gedenken an den im Dezember 2016 verstorbenen Horst Bok, der über 40 Jahre bei den Reiterfreunden überaus aktiv war, und selbst noch bis ins hohe Alter bei der Herbstjagd mitritt, wurde eine Schweigeminute eingelegt. Ihm zu Ehren ertönte aus den Jagdhörnern der Bläsergruppe im Hegering Haigerloch zuerst die Ehrenfanfare, erst dann gaben die Bläser das Signal zum Aufgalopp.

Aufgeteilt in ein springendes und ein nicht springendes Feld, begaben sich die Teilnehmer auf die etwa 26 Kilometer lange Rittstrecke mit 17 Hindernissen sowie vier Wasserdurchgängen. Die Jagd führte über den Birkhof bei Weildorf zum Hospach, von dort in Richtung Heiligenzimmern und danach am Gruoler Haldenhof vorbei wieder zurück zum Hagestall.