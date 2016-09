Haigerloch "Hirschen" für Häuslebauer eine attraktive Wohnlage

Bislang ist die Strategie der Ortschaft, mit einem attraktiven Baugebiet auch Auswärtige und vor allem junge Familien nach Gruol zu bringen, anscheinend aufgegangen. Ortsvorsteher Schneider berichtete nämlich darüber, dass von den bisher verkauften Bauplätzen 40 Prozent an Auswärtige und 60 Prozent an Einheimische gegangen seien. "Das ist das, was wir auch erreichen wollten."

Wenn es in dieser Geschwindigkeit weitergeht, müsse man da nicht schon frühzeitig die Weichen zur Erschließung des nächsten Bauabschnittes auf "Hirschen" stellen?, fragten sich einzelne Ortschaftsräte. Im Prinzip ja, aber andererseits ist der Zeitdruck auch nicht so groß, wie Ortsvorsteher Otto Schneider meinte. Denn auf Hirschen sind praktisch alle notwendigen Flächen schon in Besitz der Stadt. Man muss also nicht in zeitaufwändige Erwerbsverhandlungen für Grundstücke treten – insofern trägt die offensive Verhandlungspolitik von Otto Schneiders Vorgänger Otto Maier jetzt ihre Früchte.

Außerdem: Im Vorgänger-Baugebiet "Hofäcker" sind laut Otto Schneider auch noch drei oder vier Plätze frei.