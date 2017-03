Haigerloch Haigerlocher Fischer verzichten auf Feste

Weil beide Feste finanziell nur mäßig erfolgreich waren und auch die Resonanz der Vereinsmitglieder zu wünschen übrig lässt, kündigte der Vorsitzende Thorsten Halm an, dass man statt der beiden Feste nur ein Dämmerungsfischen am 14. Juli an den Weihern im Karlstal veranstalte werde. In dessen Rahmen werde dann auch der Fischerkönig ermittelt.

Positiver als die Feste beurteilte Halm dagegen das Forellenrauchen an Karfreitag. Mit dem Verkauf von 230 Forellen und einem guten Gewinn habe man zufrieden sein dürfen. Lukrativ war für den Verein auch ein Fischereilehrgang mit 31 Teilnehmern. Beim Königsfischen in Wachendorf mit 31 Teilnehmern sicherte sich Albrecht Zahn den Sieg. Probleme gab es laut Vereinschef Halm damit, den neuen Weiher im Karlstal anzustauen, dieser sei dadurch stark zugewachsen. Mit den notwendigen Arbeiten zur Freilegung des Weihers habe man bereits im Herbst 2016 begonnen, in diesem Frühjahr werde man sie fortsetzen.

Freuen durften sich die Haigerlocher Fischer über Zuwachs bei den Aktiven. Zu ihnen stießen das passive Mitglied Rolf Sommerfeld und nach der Probezeit Hannes Brand, Heinrich Brand, Marco Kitzmann, Ewald Schröder und Matthias Stauß. Neu aufgenommen in den Verein wurden Dieter Hennig, Walter Graz und Yannik Richert. Mit Silke Troll und Kevin Troll wechselten zwei bisher aktive Mitglieder zu den Passiven. Laut Thorsten Halm hat der Fischereiverein Haigerloch aktuell 78 Mitglieder.