Haigerloch Gruoler stimmen für Vitus-Kapelle Lieder an

Am zweitletzten Freitag im Juni dieses Jahres steht laut Schneider eine Andacht in der Kapelle im Terminkalender. Im Rahmen dieser Andacht soll es eine Scheckübergabe vom Narrenverein und vermutlich vom Sportverein geben, und auch über eine Firmenspende werde man sich dann freuen dürfen.

Weitere Veranstaltungen sind der Tag des Denkmals am 10. September und das Konzert von Patricia Kelly, die am 22. Dezember in Gruol ihre Visitenkarte abgeben wird. Bezüglich des Wirtshaussingens zog Rolf Kohle ein positives Fazit, es sei so gut besucht gewesen wie die erste Veranstaltung in Heiligenzimmern im Januar.