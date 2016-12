Haigerloch Gemeinderat will die günstigere Lösung

Doch die stationäre Lösung hat gegenüber der mobilen einen deutlichen Kostennachteil: Mit rund 70 000 Euro ist ein stationäres Aggregat fast exakt doppelt so teuer wie ein mobiles Aggregat (35 000 Euro). Deshalb plädierte der Gemeinderat für das mobile Gerät. Auch dieses könne man mit einer kleinen Garage einhausen, so der Vorschlag. Was das kostet, darüber will sich Bürgermeister Götz bis zur ersten Sitzung im Januar schlau machen.