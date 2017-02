Haigerloch Fasnet zeigt in der Felsenstadt ihr schönstes Gesicht

Brauchtumsvorführungen aus der schwäbisch-alemannischen Fasnet, Narrentänze und Auftritte von Fanfarenzüge und Fasnetsmusiken standen auch am späteren Abend in der Witthauhalle im Vordergrund. Zunftmeister Hartwig Eger kam dabei zu einer besonderen Ehre: Die Narrhalla Hechingen schnappte ihn sich und verpasste ihm den Butzenschlag auf den Allerwertesten.

Nahezu gleichzeitig erreichte in der Zeltstadt nahe der Halle die närrische Stimmung ihren Siedepunkt. In den dortigen Zelten sammelte sich vor allem das jüngere Narrenvolk und feierte ausgelassen Fasnet.

Ausgelassene Fasnetsstimmung herrschte schon am Freitagabend in der sehr gut gefüllten Witthauhalle beim Auftakt des großen Narrentreffens. Zwölf Narrenvereine oder Narrenzünfte bestritten das abwechslungsreiche Programm. So bekamen die gut gelaunten Gäste Showtänze, schaurig-schöne Hexentänze oder Guggenmusik beziehungsweise Fasnetsmusik serviert. Für den peppigen Auftakt sorgten die "Hudelgai-Bätscher" aus Hechingen, ehe das Männerballett "Schälripple" aus Bad Imnau seinen Tanz "Pizza Mafiosi" präsentierte Ganz dem Rock ’n’ Roll widmete sich das Hofballett Empfingen. Die Hechinger Lumpenmusik marschierte zum extra für diesen Tag einstudierten Haigerlocher "Bräutelmarsch" auf die Bühne, und beim Tanz des Balletts der Narrenzunft Fischingen drehte sich alles um Russland. Mit von der Partie waren auch die Schnorchel-Huaschter aus Hechingen und die Weildorfer Notenquäler. Das Publikum klatschte und schunkelte bei den Auftritten begeistert mit und zog auch mit eine Polonaise durch die Halle.