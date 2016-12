Haigerloch Fasnet in zwölf bunten Bildern

Auf zwölf wunderschönen Hochglanzbildern dürfen sich nun Fransenbutze, Haierle, Sales, Schloapfer, Feger, Walpurga-Hexen, Gardemädchen und die Schdonza-Bätscher präsentieren.

Dass die Narretei in der zweitgrößten Haigerlocher Teilgemeinde aber nicht nur aus diesen bunten Figuren besteht, offenbart ein Blick auf die Rückseiten der Kalenderblätter. Auf diesen wird in kurzen Texten und mit kleinen Schwarzweißbildern die Historie der Gruoler Fasnet dargestellt und erklärt. Dort erfährt man viel Wissenswertes über Tradition wie das Sammla am Fasnetsdonnerstag, die Herkunft der Masken oder die Ursprünge der Saalfasnet.

Dabei fällt der Blick auf ein altes Fasnetsbrauchtum, das es heute in Gruol gar nicht mehr gibt: Den Schäfflertanz (Tanz der Fassküfer), der in den 20er und 30er Jahren in Gruol aufgeführt wurde. Ihn hat wohl Kunstmaler August Pfister aus München ins Dorf mitgebracht. Auch dieses "vergessene" Tradition wird dargestellt.

Mitgearbeitet am Kalender – übrigens ein Alljahreskalender – haben Reiner Müller und Jessica Alber (Fotos und Gestaltung) sowie Helmut Siedler als Historiker. Erhältlich ist er ab nächster Woche für 8,50 Euro pro Stück in den Gruoler Geschäften. Zwischen Weihnachten und Neujahr will man laut Alexander Brendle zudem von Haus zu Haus ziehen und ihn anbieten.

Die Sache dient schließlich einem guten Zweck: Die Narren wollen nämlich den kompletten Gewinn des Kalenderverkaufs an den Förderverein zum Erhalt der Vitus-Kapelle auf dem Friedhof spenden. Werden alle Kalender verkauft (80 sind schon vorbestellt), winkt dem Förderverien ein vierstelliger Betrag.