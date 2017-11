Haigerloch Erste Schritte für Rathausumbau und Hagestallsanierung sind gemacht

Wie bereits berichtet, hat der Gemeinderat beschlossen, denkmalschutzerfahrene Architekten mit der Erstellung von Sanierungs- und Nutzungskonzepten fürs Rathaus/Feuerwehrmagazin und den Hagestall zu beauftragen. Auf der Basis dieser Konzepte sollen dann die notwendigen und finanzierbaren Arbeiten ausgeschrieben werden – nicht zuletzt geht’s auch um energetische Sanierungen in beiden Gebäuden. Im mittelfristigen Finanzplan der Stadt stehen für 2018 fürs Rathaus 150 000 Euro und für den Hagestall 180 000 Euro bereit.

Bereits einen Schritt weiter ist man beim dritten Projekt: der Sanierung des 30 Jahre alten und undichten Flachdaches im Kindergarten. Diese Maßnahme war bereits für 2017 vorgesehen (Haushaltsansatz 30 000 Euro) und der Gemeinderat hat in seiner Oktobersitzung den Baubeschluss gefasst. Ortsvorsteher Gauss rechnet damit, dass die Bauarbeiten im Dezember ausgeschrieben und im Januar vergeben werden, so dass man mit der Dachsanierung im März beginnen kann.

Das sind schon eimal drei von sechs Wünschen für den Haushalt. Nach einem Rundgang des Ortschaftsrates im Juli hat Gauss’ Stellvertreterin Yvonne Gutri eine umfassende Dokumentation über notwendige Straßen- und Wegeinstandsetzungen in Weildorf erstellt. Diese wurde laut Ortsvorsteher bereits an die Stadtverwaltung übergeben und jetzt solle sich der Ortschaftsrat darüber Gedanken machen, welchen Maßnahmen man Priorität einräume. Diese werden dann in die jährlichen Instandsetzungsmaßnahmen der Stadt aufgenommen.