Haigerloch Erklang das letzte "O’ du fröhliche" bei den Weißen Vätern?

Einer der beiden Auftritte vorgestern könnte diesmal aber sogar der letzte in dieser Form gewesen sein. Unter Umständen hat der Sängerbund vorgestern letztmals im Missionshaus an der Annahalde Lieder wie "Stille Nacht, Heilige Nacht" oder "Oh’ du fröhliche" angestimmt.

Wenn nämlich der Fahrplan für die Umsiedlung der Weißen Väter nach Hechingen (wir haben berichtet) eingehalten wird, dann dürften die Patres und Brüder bereits im Dezember 2017 auf gepackten Koffern sitzen und sich auf den Umzug ins alte Hechinger Marienheim vorbereiten.

Dieses wird bekanntlich so umgebaut, dass dort künftig rund 20 betagte Ordensmitglieder ihren neuen Lebensmittelpunkt finden. Rund 1,2 Millionen Euro nimmt die Stiftung St. Elisabeth dafür in die Hand. In Haigerloch endet damit allerdings eine 115-jährige Geschichte der Afrikamissionare.