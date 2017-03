Haigerloch Eine große Aufgabe steht ins Haus

In der Halle sorgen an den drei Tagen die Bands "Frontal", "DJ C", das Älbler-Duo SaWa sowie die Bauernkapelle Trillfingen und die Stadtkapelle Haigerloch für Unterhaltung. Solecki appellierte an die Mithilfe der 292 Mitglieder starken Vereins, damit das Turnier ein Erfolg werde.

Von einem vielfältigen Abteilungsleben zeugten danach die Berichte der einzelnen Spartenleiter. Das Kinderturnier im SVH wird seit 20 Jahren erfolgreich betrieben, wie Michael Haid in Vertretung von Juliane Haid erklärte. Derzeit turnen dort immer donnerstags 66 Kinder in drei Gruppen.

"Unsere Mitgliederzahl ist auf hohem Niveau stabil", meinte Albrecht Pfauth über die Abteilung Herzsport. In den beiden Gruppen machen 29 Frauen und 23 Männer mit. Im Sommer präsentiert sich der SVH-Herzsport beim Tag der Selbsthilfegruppen in Rosenfeld.

Zehn, beziehungsweise 17 Teilnehmer machen bei der von Brigitte Gestrich angebotenen Seniorengymnastik mit. Die beiden Gruppen beabsichtigen einen Umzug aus dem Katholischen Jugendheim ins Foyer der Witthauhalle. Die Abteilung Karate existiert seit vier Jahren im SV Haigerloch und besteht laut deren Leiter Carsten Stehle aus 24 Teilnehmern (acht Kinder, elf Jugendliche und fünf Erwachsene). Sie trainieren zwei Mal pro Woche und arbeiten eng mit dem TKI Rottweil zusammen.

Jugendleiter Hans-Peter Hoffmann berichtete, dass 46 Jugendliche aus Haigerloch in der SGM Eyachtal mitmachen, an der sich alle städtischen Fußballvereine beteiligen. Haigerlocher Jungs spielen quer durch alle Altersklassen in zwölf Teams mit. Josef Solecki berichtete danach vom derzeitigen fünften Tabellenplatz der SGM Haigerloch/Trillfingen II/Bad Imnau in der Kreisliga B. Saisonübergreifend wurden 48 Spieler eingesetzt. AH-Leiter Marc Fischer erwähnte die Beteiligung der Alten Herren an drei Turnieren.

Kassiererin Renate Zappe erfreute die Versammlung mit einem Gewinn, der im Geschäftsjahr 2016 erzielt wurde, die korrekte Kassenprüfung bestätigten Stephan Hojdem und Robert Bürkle.

Klaus Burgert nahm die Entlastung der Vorstandschaft vor. Auch er sprach hinsichtlich des Eyachpokals von einer großen Herausforderung. Bei den Wahlen stellten sich sämtliche Amtsinhaber zur Wiederwahl. Lediglich das Amt des Spartenleiters Fußball blieb unbesetzt.