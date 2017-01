Haigerloch Ein Relegationsdrama vermeiden

Haigerloch-Gruol. Und zwar, wenn möglich, auf direktem Weg über die Meisterschaft. Dieser Wunsch wurde bei der Hauptversammlung des Vereins am Dreikönigstag mehrfach geäußert. Denn dass ein Relegationsspiel um den Aufstieg eine Lotterie sein kann, haben die Gruoler letzte Saison am eigenen Leib erfahren: In die Relegation um den Verbleib in der Bezirksliga gegen Rot-Weiß Ebingen gingen die Blau-Weißen damals als klarer Favorit – und standen am Ende trotz einer "furiosen Rückrunde" mit leeren Händen da, Bezirksliga Ade.

Im Rückblick auf dieses Spiel sprachen sowohl Vereinschef Jochen Gihr als auch sein Stellvertreter Martin Pfister von "einem ganz schwarzen Tag in der Geschichte des SV Gruol". Aber beide haben die Hoffnung, dass der direkte Wiederaufstieg für den derzeitigen Tabellenzweiten der Kreisliga A gelingen kann, auch wenn man mit Tabellenführer TSV Boll einen äußerst starken Gegner hat. Die Zweite, die zusammen mit dem SV Heiligenzimmern in der Kreisliga B ein Team bildet, belegt derzeit Platz acht in der Tabelle, so Martin Pfister im Bericht über die Sportsaison, den er stellvertretend für den erkrankten Spartenleiter Matthias Illi abgab.

Im Jugendbereich kicken laut Jugendleiter Christian Krampulz derzeit 56 Jugendspieler aus Gruol in der Spielgemeinschaft Eyachtal, die von allen Haigerlocher Fußballvereinen gegründet worden war. In der SGM spielen rund 170 Kinder und Jugendliche von der A- bis zur F-Jugend. Lediglich in der Altersklasse der Bambini betreibt Gruol eine eigene Mannschaft.