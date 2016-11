Haigerloch Ein Abend voller Emotionen

Das Konzert eignet sich für die ganze Familie, da für Kinder von sechs bis 14 Jahre ermäßigte Tickets erhältlich sind und Kinder bis fünf Jahre es kostenlos miterleben dürfen. Sie müssen aber auf den Schoß genommen werden.

Der denkmalgeschützte ehemalige Kursaal wird mit Heizpilzen beheizt. Je nach Wetterlage empfiehlt sich dennoch warme Kleidung. Das Hotel Fürstenhof bewirtet. An jedem der vier Adventssonntage gibt es auf der Facebook-Seite der Veranstalterin (Upnormal kreativ) Gewinne, die im Zusammenhang mit dem Konzert stehen.

Weitere Informationen: Tickets gibt es unter www.schwabo.de/tickets. Ermäßigte Karten sind erhältlich bei der Volksbank in Balingen, Haigerloch, Hechingen und Rosenfeld; bei Herzstück Möbel & Mehr in Bittelbronn; Wohn Schick in Owingen und Rottweil; Gudruns Strickstüble in Balingen. Ticketpreise ermäßigt: Erwachsene 22 Euro; Kinder sowie behinderte Personen zehn Euro.