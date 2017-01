Haigerloch Eckl gibt Vorsitz an Trefz ab

Weiter betonte der Vorsitzende in seiner letzten Rede, dass im vergangenen Jahr ein Fanclub gegründet worden sei, der das Zeug zum Förderverein habe. Eckl blickte auf seine sechsjährige Amtszeit als Vorsitzender zurück und erwähnte, dass während seiner Amtszeit der Vereinslagerraum im Hagastall ausgebaut worden sei. Weiter habe der Verein unter seiner Regie viel Geld unter anderem in die Ausstattung investiert.

Kassiererin Heidi Bausinger verwies auf einen guten Gesamtetat. Wolfgang Straubinger, der zusammen mit Manuela Bauer die Kasse geprüft hatte, lobte Bausingers Arbeit. Schriftführerin Nina Pfeiffer blickte ausführlich auf das Jahr 2016 zurück. Dirigent Oliver Martini bedauerte den Verlust eines Mitglieds, betonte aber, dass man in Punkto Klangfarbe gut da stehe.

Vor großen Konzerten falle ihm aber das Proben teilweise schwer, da die Besetzung hin und wieder dünn sei. Hier sehe er noch Steigerungspotenzial. Mit den Leistungen zeigte sich Martini aber zufrieden.

Jugendleiterin Carolin Buchholz gab bekannt, dass es 2016 gelungen sei, wieder eine neue Bläserklasse mit drei Musikern aus Weildorf ins Leben zu rufen. In der älteren Bläserklasse sind vier Weildorfer aktiv. Laut Buchholz spielen in der Vorstufenkapelle mit Talenten aus vielen Haigerlocher Stadtteilen und Wiesenstetten auch fünf Musiker aus Weildorf, in der gemeinsamen Jugendkapelle mit Musikern aus Bittelbronn, Gruol, Stetten und Wiesenstetten sind es zwei Weildorfer. Auch auf den gut laufenden Musikgarten ging die Jugendleiterin ein. Insgesamt seien aktuell 25 Kinder und Jugendliche in Ausbildung.

Jugenddirigent Manuel Steidel arbeitet derzeit mit 16 Jungmusikern, die Besetzung der JuKa sei bis auf das tiefe Blech ausgewogen. Alle Amtsinhaber wurden durch Weildorfs Ortsvorsteher Markus Gauss einstimmig entlastet. Gegen Ende der Versammlung kritisierte Andreas Eckl den von 76 auf 72 Prozent gesunkenen durchschnittlichen Probenbesuch. 47 Proben seien 2016 abgehalten worden.

Wolfgang Straubinger bekam für 20 Jahre Tätigkeit als Kassenprüfer die Vereinsehrennadel des Musikvereins Weildorf angesteckt. Schriftführerin Yvonne Gutri (Bariton-Saxofon), darf sich für 15 Jahre musizieren im Verein ebenfalls mit der Ehrennadel schmücken.