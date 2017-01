Haigerloch Dreikönigsturnier feiert Jubiläum

Zehn Mannschaften buhlen dabei in zwei Fünfergruppen um den Turniersieg. In Gruppa bekommt es der favorisierte Titelverteidiger, der Bezirksligist SV Grün-Weiß Stetten, mit dem Vorjahresfinalisten, A-Ligist FC Hechingen zu tun, den die Grün-Weißen im Endspiel des vergangenen Jahres mit 4:0 bezwangen. Ebfalls um die ersten beiden Gruppenplätze buhlen die Gastgeber der SG Haigerloch/Trillfingen II/Bad Imnau sowie der TSV Stein und die sg Weildorf/Bittelbronn II, die alle in der Kreisliga B spielen.

In Gruppe B gibt es gleich mehrere Anwärter auf die beiden Halbfinalplätze. Die größten Chancen werden Bezirksligatabellenführer TSV Trillfingen zugerechnet. Aber auch die beiden A-Ligisten TSV Boll und SG Weildorf/Bittelbronn I, die in der Kreisliga A2 die Plätze eins und drei belegen, wollen bei der Vergabe der ersten beiden Gruppenplätze ein gewichtiges Wörtchen mitreden. Doch auch der dritte A-Ligist im Bunde, der SV Grün-Weiß Stetten II sowie B-Ligist Pamukkale Haigerloch werden sich nicht kampflos geschlagen geben.

Los geht es am kommenden Freitag um 10 Uhr mit den Gruppenspielen. Jeweils die beiden Ersten der zwei Gruppen stehen sich dann ab 15.35 Uhr in den Halbfinals gegenüber. Die beiden Sieger bestreiten um 16.25 Uhr das Endspiel, die Semifinalverlierer ermitteln davor den Drittplatzierten im Siebenmeterschießen. Der Haigerlocher Abteilungsleiter Joachim Hauck freut sich schon auf das Turnier: "Das werden sicher wieder spannende Spiele vor einer tollen Kulisse."