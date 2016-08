Haigerloch Die Vielfalt der Rassen fällt auf

Schneider verwies auf 289 Ausstellungsnummern. Dies bedeute eine Steigerung um 74 Tiere im Vergleich zum Vorjahr. Die Gruoler Züchter seien mit 141 Kaninchen in 16 Rassen und Farbenschlägen und 148 Geflügeltieren in 20 Rassen und Farbenschlägen an den Start gegangen, was die Rassenvielfalt unterstreiche. Durch die große Hitze der vergangenen Wochen seien allerdings die Kaninchen stark in die Haarung gekommen, was sich bei der Bewertung durch Jürgen und Tobias Grandl aus Bad Wurzach negativ gespiegelt habe.

Jungtiermeister bei den Kaninchen wurden punktgleich Rolf Schneider mit "Kleinchinchilla" und Franz-Josef Schneider mit "Luxkaninchen". Den Titel des Jugend-Jungtiermeisters sicherte sich Cora Siedler mit der Rasse "Alaska". Das beste männliche Tier hatte Rolf Schneider mit seiner Zweitrasse "Neuseeländer rot" zum Wettbewerb gebracht, auf das beste weibliche Tier verwies Klaus Flaiz mit "Havanna". Einen Sonderehrenpreis heimste Rolf Schneider ein ("Kleinchinchilla").

Als Jungtiermeister beim Geflügel durfte sich Jörg Siedler mit "Zwerg Barnevelder" feiern lassen, bei der Jugend jubelte Luisa Pfister ("Zwerg Welsumer") über den Titel. Mit dem besten männlichen Tier ("Rheinländer") war Otto Pfister zur Veranstaltung gekommen, das beste weibliche Tier ("Zwerg Barnevelder") steht im Stall von Jörg Siedler. Bei der Jugend wies Cora Siedler das beste männliche Tier ("Zwerg Wyandotten schwarz") und das beste weibliche Tier ("Zwerg Barnevelder") vor. Sonderehrenpreise gingen an Tobias Flaiz ("Zwerg Wyandotten schwarz/gold") und Cora Siedler ("Zwerg Wyandotten schwarz").