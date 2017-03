Haigerloch Die unruhigen Zeiten sind vorbei

Haigerloch-Gruol. Ansonsten sei das Jahr im Zeichen der Suche nach einem Nachfolger für Dirigent Charles Gaus gestanden. Zunächst sei als Übergangsdirigent Armin Wehrstein von der Patenkapelle aus Haigerloch verpflichtet worden, der bei den meisten Auftritten im Herbst und Winter den Taktstock geschwungen habe. Steffi Henle, Musikerin aus den eigenen Reihen, und Dirk Edele vom MV Stetten seien ebenfalls als Dirigenten eingesprungen.

Durch den Abschied von Charles Gaus hätten die Proben unregelmäßig und an verschiedenen Wochentagen stattgefunden, was sich auf den Probenbesuch ausgewirkt habe. Dennoch sei diese schwierige Phase gut gemeistert worden. Im Dezember habe man sich dann für Jochen Stübenrath als neuen Dirigenten entschieden, der im Januar 2017 sein Amt angetreten habe. Stübenrath wohnt laut Strfel in Aidlingen-Deufringen und ist 42 Jahre alt. Zusätzlich zum MV Gruol dirigiert er noch zwei weitere Musikvereine und spielt selbst Fagott und Harfe.

Schriftführerin Kim Gaus bezeichnete den "Lichterglanz der Generationen“ in der proppevollen Reithalle des Käpfleswiesenhofes als eine Komposition aus optischen Effekten und musikalischem Glanz. Beim Stadtmusikfest in Hart sei nach neun Jahren die Ära "Charles Gaus" in Gruol beendet worden.