Haigerloch Die SG Weildorf-Bittelbronn macht es erneut

In einem spannenden Finale in der Haigerlocher Witthauhalle setzte sich das Team von Trainer Wolfgang Koch gegen den Ligakonkurrenten TSV Boll mit 5:4 nach Neunmeterschießen durch.

Dabei hatte das Team von TSV-Spielertrainer Oliver Krämer in Endspiel nach Toren von Michael Kraus und Daniel Walz schon mit 2:0 geführt. Doch Alexander Eßlinger verkürzte auf 1:2, und kurz vor Ende der regulären Spielzeit gelang Marc Koch das 2:2, und so ging es in die Verlängerung. Dor fielen keine Tore und so musste das Neunmeterschießen entscheiden, wo die SG mit 3:2 das bessere Ende für sich hatte.

Auch Rang drei wurde im Neunmeterschießen entschieden, nach dem es nach regulärer Spielzeit zwischen Türk Herrenberg und dem Bezirksligisten FC Steinhofen 0:0 gestanden hatte. Am Ende setzte sich der A-Ligist, der zu den Titelfavoriten zählte und im Halbfinale von der SG mit ausgeschaltet worden war, mit 4:2 gegen Steinhofen durch, das im zweiten Semifinale gegen Boll mit 2:5 den Kürzeren gezogen hatte.