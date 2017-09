Haigerloch Die "Legenden" können’s immer noch

Danach folgte ein AH-Turnier mit dem Sieger SV Stetten/Haigerloch. Das Finale gegen den TSV Dettingen endete torlos, im Neunmeterschießen ließen die Grün-Weißen aus Stetten dem TSV beim 3:0 aber keine Chance. Der SV Gruol bejubelte einen 5:3-Erfolg im Neunmeterschießen um den dritten Platz gegen den SSV Dettensee. Das Neunmeterschießen um Rang 5 gewann Trillfingen mit 2:1 gegen Weildorf/Bittelbronn. Insgesamt sechs Teams beteiligten sich an dem Turnier. Gruppe 1 bildeten die AH-Teams aus Gruol, Dettensee und Weildorf/Bittelbronn, in Gruppe 2 trafen Stetten, Dettingen und Trillfingen aufeinander.

Die besten beiden Mannschaften bekamen Wurstkörbe und Geldpreise überreicht, das drittbeste Team erhielt einen Geldpreis und Verzehrmarken. Am Freitag sorgte "DJ C" bei der Soccer-Party für Stimmung im gut gefüllten Festzelt, am Samstag war Alleinunterhalter "Ramsi" beim Wasenfest für das Animieren der Gäste zuständig. SG-Chef Armin Hipp zeigte sich mit dem Fest-Besuch am Freitag und Samstag zufrieden.