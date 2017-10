Haigerloch-Gruol. Weil der letzte Ausflug der ehemaligen Gruoler "Witthaubude" schon acht Jahr zurückliegt, organisierte man jetzt eine Ausfahrt nach Freudenstadt. Nach der Anreise mit dem Zug machte man bei bestem Wetter einen kleinen Stadtrundgang und erfuhr dabei Interessantes zur Freudenstädter Stadtgeschichte. Danach begaben sich die Bude-Mitglieder auf eine etwa sieben Kilometer lange Wanderstrecke zur Berghütte Lauterbad. Dort angekommen, genossen die Wanderer den atemberaubenden Weitblick in Richtung Heimat. Abends ging es dann ins "Turmbräu", wo man bis tief in die Nacht viele Geschichten über die "guten alten Budezeiten" austauschte. Besonders erfreulich war, dass auch Bude-Mitglieder, die heute nicht mehr in Gruol leben, zu diesem Anlass den Weg nach Freudenstadt fanden. Nach einem ausgiebigen Frühstück am nächsten Morgen startete man dann wieder Richtung Heimat und ließ den Tag beim Heimspiel des SV Gruol ausklingen.