Haigerloch Die Familientradition als Trumpfkarte spielen

Vorstandskollege Thomas Sell ergänzt: "Die Eigentümerfamilien als treibende Kräfte genießen bei Theben seit jeher einen besonders hohen Stellenwert. Sie waren und sind ein wesentlicher Garant für den Erfolg. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir mit Paul Sebastian Schwenk ein weiteres Familienmitglied für eine Führungsposition im Unternehmen gewinnen konnten."

Für die neuen Aufgaben ist Paul Sebastian Schwenk bestens gerüstet: Er absolvierte die Studiengänge Wirtschaftsingenieurwesen in Reutlingen und Entrepreneurship (MBA) in Vaduz. Darüber hinaus konnte er als Gründer und Unternehmer in den vergangenen Jahren zahlreiche Erfahrungen sammeln, beispielsweise als Gesellschafter und Geschäftsführer von Schloss Haigerloch, einem Vier-Sterne Hotel mit Fokus auf Businesskunden und Tagungen.

Paul Sebastian Schwenk konnte seit 2005 als Mitglied des Aufsichtsrats und seit März 2016 als Bereichsleiter Marketing und Business Development bereits umfangreiche Erfahrungen in der Theben AG sammeln.