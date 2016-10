Haigerloch Die erste Resonanz ist positiv

Bereits im Juni hat der Verein in Eigenleistung eine abgeholzte Waldfläche neben dem Schützenhaus eingeebnet und auf der planierte Fläche mehrere Zielscheiben aufgestellt. Es wurde zudem ein Fußweg sowie ein Übungsplatz gepflastert.

Eine Zielscheibe in acht Metern Entfernung dient dem Einschießen, eine in 18 Meter Entfernung ist für Einsteiger ideal und eine in 30 Metern Entfernung für schon etwas geübtere Schützen. Hinzu kommen soll noch eine Scheibe in 50 Metern Distanz.

Das Interesse an den ersten Trainingsabenden in der ersten Septemberwoche, war laut Oberschützenmeister Willi Schneider recht gut. Besonders junge Leute, sowie Kinder in Begleitung ihrer Eltern zeigten Interesse am Umgang mit Pfeil und Bogen. Angeleitet wurden die Trainingsabende übrigens von Bernd Lachenmaier, Er ist Mitglied des Schützenvereins Stetten, betreibt gleichzeitig aber auch in Heiligenzimmern das Bogenschießen. Die beiden Trainingsabende, immer montags und donnerstags ab 18 Uhr, will der Schützenverein laut Oberschützenmeister Schneider so lange es das Licht erlaubt beibehalten.

Auch vom zweiten Bogenschieß-Projekt in Stetten gibt es Neuigkeiten: Martin Roller aus Wachendorf, Betreiber eines Bogensportladens, hatte bereits im Februar im Ortschaftsrat seine Idee von einem 3D-Bogenschießparcours im Wald am Weinberg vorgestellt. Dabei handelt es sich um Bogenschießen in "freier Wildbahn", bei dem die Schützen auf Tiere und Objekte aus Kunststoff schießen, die an einzelnen Punkten im Wald aufgestellt sind.

Am Sonntag, 16. Oktober, soll nun erstmals ein Wettbewerb im 3D-Bogenschießen im Waldgebiet Weinberg stattfinden, wie erst vor kurzem im Ortschaftsrat Stetten bekannt gegeben wurde.