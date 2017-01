Haigerloch Der SG gelingt die Revanche

In einer proppenvollen Witthauhalle bot das Endspiel des Traditionsturniers, das in diesem Jahr vom SV Grün-Weiß Stetten ausgerichtet wurde, Spannung pur. Patrick Schweizer brachte die SG nach ausgeglichenem Beginn mit 1:0 in Führung, und in der Folge hätte der Außenseiter seinen Vorsprung ausbauen können; doch Pascal Marano und Christian Reckert trafen nur den Pfosten. Dies sollte sich rächen, denn wenige Sekunden vor dem Spielende tankte sich Tim Weimann von hinten nach vorne durch und erzielte den Trillfinger 1:1-Ausgleich. So ging es in die Verlängerung, in der Alexander Eßlinger – mit neun Treffern bester Torjäger des Turniers – mit einer kuriosen Aktion für die Entscheidung sorgte. Der Goalgetter der SG verwandelte einen Eckball direkt zum 2:1-Siegtreffer. Nach dem Abpfiff kannte dann der Jubel bei Kickern aus Weildorf und Bittelbronn keine Grenzen mehr.

Den dritten Platz sicherte der SV Heiligenzimmern, der im Neunmeterschießen mit 4:3 gegen den Bezirksligisten SG Hart/Owingen die Nase vorn hatte. Schon im Halbfinale hatte die SG gegen Trillfingen vom Punkt aus den Kürzeren gezogen, nach dem es nach regulärer Spielzeit 2:2 gestanden hatte. Fabian Singer hatte den TSV mit 1:0 in Führung gebracht. Doch Philipp Sauter und Hermann Gaksteder drehten mit ihren Toren zum 2:1 den Spieß um zugunsten der Spielgemeinschaft. Wiederum Singer war es, der mit dem 2:2 für das Elfmeterschießen sorgte, in dem sich der Bezirksligaprimus mit 3:2 durchsetzte. Im zweiten Semifinale hatte Weildorf-Bittelbronn dank eines Doppelpacks von Eßlinger mit 2:0 gegen den SV Heiligenzimmern die Nase vorn.

In der Vorrunde, in der elf Teams in zwei Gruppen um den Halbfinaleinzig buhlten, hatte es einige Überraschungen gegeben. So mussten mit dem SV Gruol und Gastgeber SV Grün-Weiß Stetten zwei Teams vorzeitig die Segel streichen, die im Vorfeld zu den Favoriten auf den Titel gezählt worden waren.