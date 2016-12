Haigerloch Der Holperstelle endlich ein Ende bereiten

Autofahrer kennen die Situation zur Genüge: Wenn man auf der Salinenstraße Richtung Bundesstraße fährt wird man dort, wo die Geleise der Hohenzollerischen Landesbahn die Straße queren gleich mehrfach hintereinander durchgeschüttelt. Wer sich frühmorgens noch etwas verschlafen hinters Steuer gesetzt hat, ist spätestens ab diesem Moment wach.

Nicht nur ein Ärgernis für Autofahrer, auch im Ortschaftsrat Stetten wurde dieser Missstand schon mehrfach moniert. So auch jetzt wieder, bei der Sitzung am Dienstag. Das Gremium möchte nun bis zu seiner ersten Sitzung im neuen Jahr vom Landratsamt des Zollernalbkreises eine Stellungnahme dazu haben, wie es an dieser Stelle weitergeht, da die Behörde federführend die Planung hat für den Umbau dieses Einmündungsbereiches.

Bei der Sanierung eines 260 Meter langen Steilstücks zwischen Rat- und Feuerwehrhaus hat nach Mitteilung von Ortsvorsteher und Kreisrat Konrad Wiget der Landkreis dieses Sanierungsprojekt als Verpflichtungsermächtigung in den Kreishaushalt 2017 aufgenommen. Das heißt: Der Kreis kann seine Belagsarbeiten auch bis 2018 hinein ziehen und somit der Stadt einen gewissen zeitlichen Spielraum lassen, ihren Teil der Arbeiten (Erneuerung der Kanalisation, der Wasserleitung und der Gehwege) mit einer neuen Ausschreibung vorzubereiten und vorher umzusetzen.