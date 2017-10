Haigerloch Der Beruf wurde schnell zu seiner Berufung

Helmut Pfister wurde am 25. November 1939 als jüngster Sohn der Eheleute Josef und Franziska Pfister geboren und wuchs mit seinen zwei Geschwistern in Gruol auf.

Nach dem Besuch der Volksschule absolvierte er bei der Firma Isidor Kurz in Owingen eine Lehre als Mechaniker im Werkzeugbau. Als weitere Stationen in seiner beruflichen Laufbahn folgten weltweit operierende Unternehmen wie die Firma Theben in Haigerloch (von März 1959 bis Oktober 1967) und die Firma Tubex in Rangendingen (von Oktober 1967 bis September 1979).

1961 heiratete er seine Ehefrau Elisabeth (geborene Kränzler) und gründete mit ihr eine Familie, aus der fünf Kinder hervor gingen, die alle in Gruol verheiratet sind. 1965 legte Helmut Pfister dann die Meisterprüfung im Mechaniker-Handwerk ab. Schnell war klar, dass sein Beruf für ihn Berufung ist und so baute Helmut Pfister im Jahre 1973 sein elterliches Haus um, richtete dort eine Werkstatt ein und gründete nebenberuflich eine Firma.