Haigerloch Das Zeitungsgeschäft ließ ihn selbst im Ruhestand nicht los

Es war ihm vergönnt, seinen Ruhestand, den er 1990 mit 65 Jahren antrat, noch lange im seinem Haus in der Heiligkreuzstraße in Gruol und im Kreise seiner Familie genießen zu können. Denn erst vor wenigen Wochen begann sich sein Gesundheitszustand ernsthaft zu verschlechtern. Am Montag verstarb er im schließlich im Alter von 91 Jahren im Krankenhaus in Balingen.

Man kann mit Fug und Recht von einem erfüllten Leben sprechen, das Josef Schneider im Dienste regionalen Berichterstattung verbracht hat. Ohne Zweifel hat er maßgeblich dazu beigetragen, dem Schwarzwälder Boten in Haigerloch und im Umkreis zu dem Ansehen zu verhelfen, dass die Zeitung heute noch genießt.

Geboren am 19. Juli 1925, besuchte Josef Schneider die Volksschule in Gruol. In jungen Jahren, mit 17, erlebte er die Schrecken des Krieges. Zunächst beim Reichsarbeitsdienst in der Bretagne, danach an der Front in Russland, wo Schneider schwer verwundet wurde.