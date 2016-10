Haigerloch Bürgerinitiative sieht Handlungsbedarf

Die Anwesenheit von über 30 Personen zeigt wie sehr dieses Thema die Bürger beschäftigt. Über die in jüngster Zeit wieder stärker nach außen gedrungenen Gerüche die bei der Einlagerung von Abfall im Bergwerk entstehen haben sich bekanntlich auch Bürger aus dem benachbarten Haigerloch beschwert.

BiB-Mitglied und Ortschaftsrat Achim Bauer erläuterte zunächst die nach dem "Runden Tisch" vom Bergwerk getroffenen Maßnahmen zur Geruchsreduzierung. Dem "Runden Tisch", so Bauer, sei jedoch klar, dass diese bisher nicht zu dem erhofften Erfolg geführt haben und deshalb weitere Überlegungen erforderlich seien. Auch der neue Bergwerksdirektor Werner Boehm hätte sein Interesse an einer Lösung beziehungsweise Geruchsreduzierung geäußert. Weitere Maßnahmen seitens des Bergwerk sind laut Bauer in Planung. Auch die angekündigte Möglichkeit für Bürger, Geruchsbelästigungen in einem Geruchstagebuch online auf der Homepage der Stadt zu erfassen, würde bald bereitstehen.

Ulrich Thönißen, der sich schon im Ortschaftsrat geäußert hatte, berichtete über bestehende Aufzeichnungen zu Geruchsbelästigungen und seine Erfahrungen bei Anfragen an zuständige Ämter. Die aktuelle Situation, im Eyachtal könne seiner Einschätzung nach als "Körperverletzung" betrachtet werden.