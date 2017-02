Die Stimmung war trotz Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt einfach toll. Beifall auf offenen Szene erhielten die Narren, die sich in einem einstündigen Umzug von der Gartenstraße durch das Dorf in die Parkstrasse bewegten. Der närrische Lindwurm wurde von Lisa Zuchowski und Martin Probst am Dorfplatz kommentiert und die einzelnen Zünfte dem Publikum vorgestellt.

Schätzungsweise 800 Besucher säumten die Straßen. Bunt durcheinander zogen die zotteligen Masken, die Gardemädchen, Zunfträte, Büttel, Weißnarren, Musikkapellen und Guggenmusiker und Hexengruppen.