Haigerloch Auf eine Konsenslösung hoffen

Haigerloch-Stetten. Man muss es nüchtern sehen: Eigentlich stehen die Karten für Maria Nordwig, die in konkreten Gesprächen mit einer namhaften Drogeriekette steht, derzeit eher schlecht. Wie bereits berichtet, hat sich der Regionalverband Neckar-Alb mehrheitlich gegen die Ansiedlung eines Drogeriemarktes an der B 463 bei Stetten ausgesprochen und von der Stadt Haigerloch verlangt, den Bebauungsplan für die "Obere Auchtert" so zu ändern, dass die Ansiedlung von weiterem Fachmärkten dort unmöglich ist. Man nennt dies ein Planungsgebot.

Doch der Haigerlocher Gemeinderat wollte diesem Beschluss nicht folgen: Nahezu einstimmig lehnte er in seiner Sitzung am 19. Oktober das Planungsgebot ab.

An dieser Stelle kommt das Landratsamt ins Spiel. Denn die Balinger Behörde kann den widerspenstigen Haigerlocher Gemeinderat ausbremsen, indem es die Änderung des Bebauungsplanes per Ersatzvornahme erzwingt. Und das ist inzwischen auch geschehen, wie Bürgermeister Heinrich Götz auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte. Die Anordnung des Landratsamtes ist im Haigerlocher Rathaus eingetroffen. Götz hat nun zwangsläufig einen Widerspruch mit einem Antrag auf aufschiebende Wirkung beim Verwaltungsgericht Sigmaringen eingereicht. Eine Änderung des Bebauungsplan "Obere Auchtert" (oder auch nicht) hängt also vorerst in der Warteschleife bis die Verwaltungsrichter darüber entschieden haben.