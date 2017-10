Haigerloch Auf dem Wollensack geht’s hoch her

Den ganzen Abend über und bis in die frühen Morgenstunden sorgte am Freitag "DJ C" mit Oktoberfest-Hits für Stimmung in der Halle. Wer nicht schwofen wollte und es mehr mit der Gemütlichkeit hielt, der befand sich eher im extra eingerichteten Bier-Stadl.

Die Mitglieder der "Wimmer-Bude", hatten im Gedenken an ihren verstorbenen Kameraden "Jack" Schneiker beim Sportheim den "Bayrischen Maibaum" aufgestellt, den er zu seinem 50. Geburtstag bekommen hatte.

Am Samstag stand unter anderem das zweite Jack-Schneiker-AH-Turnier auf dem Programm. Gruppe 1 bei diesem Kleinfeldturnier bildete die SG Empfingen, der SV Gruol, die Sportfreunden Bitz, die SG Weildorf/Bittelbronn und der SV Rosenfeld, in Gruppe 2 spielten der SV Rangendingen, die SG Dettlingen/Bittelbronn, der SV Hart, der TSV Weitingen und die SG Felldorf/Bierlingen um den Einzug ins Halbfinale.

Dort setzte sich Rangendingen gegen Gruol ebenso mit 1:0 durch, wie Empfingen gegen Dettlingen/Bittelbronn. Das Finale zwischen Empfingen und Rangendingen endete torlos, im Neunmeterschießen siegte Empfingen mit 5:3. Im Spiel um den dritten Platz gab es in der regulären Spielzeit ebenfalls keine Tore, im Neunmeterschießen behielt Gruol mit 5:4 gegen Dettlingen/Bittelbronn die Oberhand. Je nach Platzierung gab es für die Teams lukrative Sachpreise, Empfingen nahm zudem den Wanderpokal in Empfang. Am Abend sorgten die "Lustigen Eyachtäler" in der erneut gut gefüllten Halle mit flotter Volksmusik für mächtig Stimmung.

Der TSV-Vorsitzende Simon Fecht zog bezüglich der ersten beiden Tage ein positives Fazit. Am Sonntag endete das Fest mit einem WfV-Spieltag für Bambini und den Rundenspielen des TSV gegen Gruol. Auch "DJ C" war nochmals gefordert und sorgte am Sonntag für Stimmung zum Festausklang.