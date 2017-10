Haigerloch Auf dem Sportplatz haben sie sich kennengelernt

Seine Gattin Bärbel, geborene Klenz, ist am 3. Februar 1950 in St. Peter-Ording an der Nordsee geboren. Kurze Zeit später zog die Familie nach Engstlatt. Nach der Schulzeit arbeitete die Jubilarin zunächst als Verkäuferin und danach als Näherin in verschiedenen Betrieben in der Umgebung. Wie sie erzählte, ist sie eine leidenschaftliche Puppengestalterin. Bei den Turnerinnen fühlte sie sich immer sehr wohl. Das heutige Jubelpaar lernte sich auf dem Sportgelände kennen. Hochzeit wurde am 20. Oktober 1967 im "Ochsen" in Engstlatt gefeiert und in jungen Jahren bauten sich die beiden ihr Eigenheim Am Müselberg. Im "Ochsen" in Engstlatt wird nun auch die Goldene Hochzeit gefeiert.