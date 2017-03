Haigerloch Angst vor Verlust eines Naherholungsgebietes

Haigerloch-Stetten. Einstimmig sprach sich das Gremium in seiner Sitzung am Montagabend gegen die Ausweisung eines "Vorrangebietes (VRG) aus, das eine Nutzung von Windkraft im Waldrücken zwischen Haigerloch, Grosselfingen und Rangendingen erlauben würde. Zumindest will der Ortschaftsrat das Gebiet nicht in der aktuellen Form haben, in welcher der Regionalverband Neckar-Alb zehn bis 15 Windrädern auf der "Hohwacht" für denkbar hält.

Reihum brachten die Ortschaftsräte ihre Argumente gegen solche Planspiele vor. Der Tenor hätte klarer nicht ausfallen können: Windenergie prinzipiell ja, aber bitte nicht in diesem Umfang in diesem Gebiet.

"Ich sehe den Sinn nicht, warum dieser Standort für Windkrafträder ausgewiesen werden soll, wo dort doch so viele Hindernisse da sind", sagte Ortschaftsrat Edgar Lohmüller, der sich als letzter äußerte und damit zusammenfasste, was schon die anderen Ratsmitglieder vor ihm in ähnlicher Weise zum Ausdruck gebracht hatten.