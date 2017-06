Haigerloch Abschied nach nur einem Jahr

Ob es langfristig bei der Doppel-Lösung Schulz/Joppen – zwei erfahrene Mitarbeiter der Wacker Chemie AG vor Ort in Stetten – bleibt oder wieder eine Person als Direktor die Vor-Ort-Verantwortung im Salzbergwerk übernimmt, ist ebenfalls offen. Zu solchen Fragen werde man sich in den kommenden Wochen und Monaten Gedanken machen, meinte Klaus Millrath.

Werner Boehm hatte offiziell zum 1. Juli 2016 den "Chefposten" in Stetten als Nachfolger von Alfred Höllerbauer angetreten, nachdem er zum 1. Dezember 2015 bei der Wacker Chemie AG angefangen und sich über Monate intensiv auf den "Job" in Stetten vorbereitet. Zuvor durchlief der Bergbauingenieur mehrere Stationen als Betriebsleiter und Geschäftsführer in Unternehmen der Baustoff- und Hartstein-Branche.

Werner Boehm war in einer Phase Chef des Salzbergwerkes geworden, als sich in der Bevölkerung immer mehr Verärgerung über Gerüche breit machte, die in der Folge von Abfalleinlagerungen im Bergwerk nach außen drangen.

Daraufhin hatten er und Wacker-Werksleiter Dieter Gilles im November 2016 in einer von vielen Stettenern besuchten Ortschaftsratsitzung eine Reihe von technischen Maßnahmen angekündigt, um das Problem bis zu diesem Frühjahr in den Griff zu kriegen: Offenbar mit Erfolg, bislang gab es keine Klagen über weitere Geruchsbelästigungen aus dem Bergwerk.