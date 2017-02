Haigerloch 15 Jahre lang Gemeinderätin

Auch im CDU-Stadtverband war Gertrud Lunk jahrelang aktiv, zeitweise als Finanzreferentin, später als Beisitzerin. Vielen ist Gertrud Lunk auch noch von ihrer Tätigkeit bei der Sparkassenfiliale in Haigerloch bekannt. Nachdem sie ihre Lehre als Industriekauffrau noch bei der Schlossbrauerei Haigerloch abgeschlossen hatte war sie 1965 in die damalige Bankstelle der Hohenzollerischen Landesbank eingetreten. Bis Mitte 1999 war sie in Haigerloch beschäftigt, danach wechselte sie nach Balingen. 2008 ging Gertrud Lunk in den Ruhestand.

Die Verstorbene war in mehreren Vereinen langjähriges Mitglied, darunter im Tennisclub Haigerloch, und in den Sportvereinen in Haigerloch und Weildorf.

Gertrud Lunk wurde am 17. Mai 1946 als Tochter von Rosalinde und Viktor Straubinger geboren. 1968 heiratete sie den aus Hannover stammenden Siegfried Lunk. Der Tod des einzigen Sohnes war ein schwerer Schicksalsschlag für das Ehepaar.