Gütenbach Verlosung in geschmückter Festhalle

Gütenbach. Trotz des herrlichen Wetters konnte die Musikkapelle über die Mittagszeit viele Gäste begrüßen, welche sich am reichhaltigen Mittagstisch erfreuten. Most und neuer Süßer gab es zum Frühschoppen mit der Feuerwehrkapelle Pfohren, die eine bunte Mischung an passenden Stücken und sogar Gesangs­soli bot.

Im Anschluss an die Feuerwehrkapelle spielte die gemeinsame Jugendkapelle des Musikvereins Schönenbach und der Gütenbacher auf, bevor pünktlich um 16 Uhr die große Verlosung durch den Vorstand Ralf Pfaff begonnen wurde. Eine Vielzahl an kleineren oder größeren Preisen wechselten somit die Besitzer bis endlich die vier Hauptgewinner bekannt gegeben werden konnten.

Den vierten Platz, eine Brauereibesichtigung für zehn Personen, gewann Stefan Löffler (Glashütte). Einen Gutschein auf der Vesperstube Hintereck als dritten Preis gewann Olaf Eschle (Gütenbach). Einen Reisegutschein beim Reisebüro Bühler gewann Martina Fauts (Schönwald) als zweiten Preis, und der erste Preis, ein Zweitages-Gutschein für den Europapark inklusive Übernachtung für zwei Personen, ging an Axel Zimmermann.