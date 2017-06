Gütenbach Super Stimmung beim Sommerfest

Aufgrund des Jubiläums wurde das Fest auch noch auf den Freitag ausgedehnt. Erstmals fand hier in Gütenbach ein Handwerkervesper statt. Dieses Angebot am Nachmittag kam sehr gut an, allerdings wahrscheinlich auch wegen des schönen Wetters deutlich später als ursprünglich erwartet und geplant.

In den Abend hinein ging es weiter mit unter musikalischer Unterhaltung bei der "After Work Party" in den Zelten und Mutschlers Bar. Bei Volksmusik und Schlager, aufgelegt von Conny und Bruzzler, herrschte bei schönem sommerlichen Wetter hervorragende Stimmung.

Am Samstag ging das Jubiläumsfest weiter. Wiederum wegen des Jubiläums war der Start vorverlegt, die Narren servierten bereits ein Mittagessen, das rege genutzt wurde. Und am Nachmittag standen die Vereinsspiele nach dem Motto "Spiel ohne Grenzen" auf dem Programm. Allerdings waren es hier in diesem Jahr nur drei Vereine, die teilnahmen gegenüber beispielsweise sieben Vereinen zwei Jahre zuvor.

Jeweils fünf Mitglieder einer Mannschaft mussten hier zum Teil haarsträubende Aufgaben erfüllen, was natürlich bei den Zuschauern für viel Heiterkeit sorgte. Das begann schon beim ersten Spiel mit einem kleinen Hürdenlauf, an dessen Ende die Läufer einen in einem großen Bottich schwimmenden Apfel mit dem Mund herausholen mussten. Da dies ganz und gar nicht einfach war, gab es manchmal recht lange und feuchte Tauchgänge. Feingefühl war eher gefragt, wenn mit einem Geldstück auf einem im Mund gehaltenen Lineal ein Sparschwein gefüllt werden musste. Und fast schon zu einer Wissenschaft wurde die Aufgabe, mit einem Schwamm möglichst viel Wasser von Hand zu Hand weiter zu reichen.

Guggenmusik heizt ein

Nach Abschluss der verschiedenen Aufgaben wurde gezählt, wobei die Teilnehmer bei einem Spiel durch einen zuvor gesetzten Joker die Punktzahl noch verdoppeln konnten. Sieger wurde hier das Termin des FC 04 Gütenbach gefolgt vom Skiclub und den Hupfdohlen (Narrenballett). Für viel Heiterkeit sorgte auch ein Schätzspiel: Hier ging es darum, das Gesamtgewicht von Narrenrat Andreas, Jockele Mathias und Polizischt Nick inklusive komplettem Häs zu schätzen. Sieger wurde hier Ulrike Fischer aus Gütenbach, die das Gewicht von 266,7 Kilogramm nur um 33 Gramm verpasste. Mit einem Tipp von 266,666 Kilogramm lagen die nächsten vier Teilnehmer genau 34 Gramm daneben, die Reihenfolge wurde hier ausgelost.

Und dann ging es weiter mit der großen Jubiläumsparty und toller Stimmung bei gutem Wetter. Für eine besondere Auflockerung sorgte hier der Auftritt der Guggemusik Knickschuss, die auf dem Festplatz für super Stimmung sorgte.