Gütenbach Rücksichtsloses Parken nervt

Bürgermeister Rolf Breisacher versicherte, die Veranstalter würden aufgefordert, auch rund um die Halle aufzuräumen. Freilich sei es schwierig, das Problem leerer Flaschen vom "Vorglühen" in den Griff zu bekommen. Für den Glascontainer werde man nach der Hallensanierung einen anderen Platz suchen, so der Bürgermeister.

Die Parksituation in Breiteckweg kritisierte Brigitte Riesle. Oft komme das Milchauto oder ein anderer Lastwagen, der zum Hof fahren will, nicht an parkenden Autos vorbei, müsse rückwärts zurück zur Hauptstraße und einen Riesenumweg in Kauf nehmen. Ein Halteverbotsschild hielt Bürgermeister Breisacher für überflüssig, in engen Straßen sei das Parken sowieso verboten. Auch andere Zuhörerinnen beanstandeten, dass rücksichtslos auf Gehwegen geparkt werde.

Ohne weitere Diskussionen passierte ein Baugesuch von Konrad Hermann den Gütenbacher Gemeinderat. Nach Absprache mit dem Naturschutzbeauftragten wird jetzt eine Betriebsleiterwohnung als Anbau an den Geräteschuppen errichtet, außerdem wird ein Neubau mit zwei Ferienwohnungen entstehen.