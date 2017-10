Gütenbach "Letzter Aufruf" verspricht Spaß

Gütenbach. "Letzter Aufruf" heißt das neue Programm von Thomas C. Breuer, mit dem er am Samstag, 21. Oktober, auf der Bühne im Hanhart stehen wird. 39 Jahre sind eine lange Zeit. Was liegt da näher, als sich dieses Themas anzunehmen – Thomas C. Breuer spielt auf Zeit. Im Dezember feiert er sein 40-jähriges Berufsjubiläum, aber vorher geht er mit neuem Programm auf Tour.