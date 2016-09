Gütenbach Hubschrauber-Absturz: Suche nach Unfallursache

Ein Augenzeuge hatte zuvor gesehen, dass die Maschine schon in der Luft Teile verlor und dann zu Boden ging. Experten sollen nun an der Unglücksstelle und im Wrack nach Spuren suchen und klären, ob etwa ein Motorschaden Ursache war, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Auch nach einem möglichen zweiten Opfer werde weiter gesucht, hieß es. Der 26 Jahre alte Pilot hatte in seinem Tandem-Hubschrauber Rundflüge angeboten. Es sei aber eher unwahrscheinlich, dass es einen weiteren Insassen gab, sagte der Sprecher. "Bislang deutet einiges darauf hin, dass der Mann alleine war."

Der Absturz der Maschine war von dem Augenzeugen am Sonntagnachmittag in einem Wald bei Gütenbach-Hintertal beobachtet worden. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert. Hunderte Einsatzkräfte durchkämmten die Gegend, nachdem das Wrack leer gefunden worden war. Die Leiche des Piloten entdeckten sie Stunden später in dem unwegsamen Gelände.