Gütenbach Gefeiert wird bis tief in die Nacht

Gefeiert wird dann bis in die Nacht hinein, da dieses Jahr nicht am selben Abend noch eine Veranstaltung in der Festhalle ist. Die Vereine unter der Schirmherrschaft der Gemeinde haben alle Anstrengungen unternommen, um ein stimmungsvolles Fest mit glitzernden Lichtern, zauberhafter Musik, kulinarischen Köstlichkeiten und kunsthandwerklichen Geschenkideen zu schaffen.

Standort ist, wie in den Vorjahren, das Gelände der Firma Faller Modellbau in der zentralen Ortsmitte. Ausrichter ist neben den zahlreichen Vereinen eben auch die Traditionsfirma, die durch die "Faller-Häuschen" für Modelleisenbahnen weltbekannt ist.

Zusätzliche Programmpunkte sind in den Räumen der Modellbaufirma geboten. Der Unternehmensleitspruch "Im Kleinen groß" gilt sinngemäß auch für den Weihnachtsmarkt in der kleinsten Gemeinde des Schwarzwald-Baar-Kreises. Die im Kreis angeordneten Hütten und Stände bilden praktisch ein kleines Adventsdorf.